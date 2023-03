KV Mechelen krijgt pandoering om de oren van 1B-club

KV Mechelen speelde in het eigen AFAS Stadion donderdagmiddag een oefenwedstrijd tegen Lommel SK. Dat liep echter niet van een leien dakje en de thuisploeg moest het onderspit delven met 0-4.

In de eerste minuut stond het al 0-1 nadat Bahlouli de bal in de linkerhoek deponeerde. IN de 25ste minuut werd het dan 0-2 na wegschuiven van Bates en Wreckmann profiteerde.

Na de rust wisselde Malinwa 6 jongens. Al snel bracht Amuzu voor, Bafdili maaide over de bal. Enkele minuten later stak Amuzu opnieuw zijn neus aan het venster, maar zijn poging miste de juiste richting.

Via een snelle counter prikte Lommel in minuut 75 nog eens tegen. Metinho kon doorstoten met de bal aan de voet en alweer dos Santos stond klaar. De spits verschalkte Annell door overhoeks binnen te schieten.

KVM probeerde nog, onder andere door een kopbal van Bates op corner van Bafdili. Al was het Lommel dat nog een laatste keer kon scoren. Granell wist Annell te verrassen met een vrije trap en zette zo de 0-4 eindstand op het scorebord.

KV Mechelen:

Thoelen (46’ Annell), Swers, Vanlerberghe, Bates (83’ Wouters), Bolingoli (46’ Rottiers), Lavalée (46’ Verstraete), Mukau, Hairemans (46’ Antonio), Mrabti (46’ Bafdili), Amuzu, Ngoy (46’ Robberechts)

Lommel:

De Busser, Aguilar, Lemoine (90’ De Bruyn), Neven (Lama), Henkens (87’ Pierrot), Metinho (87’ De Grand), Nizet (87’ Nieki), Granell, Weckmannn (90’ Prior), Bahlouli (90’ Vandamme), dos Santos (90’ Reumers)