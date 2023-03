Opvallende Europese topclub komt zich melden voor sterkhouder Union SG

En of hij indruk maakte in de Europa League. Het is ook de topclubs in Europa zeker en vast niet ontgaan.

Victor Okoh Boniface is grote sier aan het maken. In de Jupiler Pro League en daarbuiten, ook in de Europa League. Daar speelt hij zo mogelijk nog beter dan in de eigen competitie en dat is ook vriend en vijand ondertussen niet ondergaan. Union Berlin zag het vanop de eerste rij - tot vier keer toe waren ze dit seizoen tegenstander van Boniface en Union SG. En dat levert nu ook aandacht op, want de Duitse topclub zou volgens Duitse bronnen nadrukkelijk azen op de 22-jarige Nigeriaanse aanvaller. 2026 Er waren de voorbije weken nog meer scouts van Europese topclubs aanwezig in het Dudenpark, het Lotto Park en andere stadions waar Boniface aan het werk was. Of dat ook tot een transfer zal leiden? Dat is nog een andere vraag, want Boniface ligt nog tot minstens 2026 onder contract en zal niet zonder slag of stoot mogen vertrekken.