Verklaring voor succes: "Dat geeft Lavia en Bakayoko een voorsprong op hun leeftijdsgenoten"

Romeo Lavia maakt indruk. Op én naast het veld. Met zijn rust en sereniteit ook.

Romeo Lavia is een van de nieuwkomers in de verjongingskuur van nieuwe bondscoach Domenico Tedesco.

De jongeling mag zelfs al dromen van een basisplaats tegen Zweden, aanstaande vrijdag. Al sinds zijn dertiende is hij aan de slag met een personal coach, Ronald Kabeya.

© photonews

"Hij startte op zijn dertiende al met individuele trainingen, op dezelfde dag als Johan Bakayoko. Het geeft hen een 'edge', een voordeel op hun leeftijdsgenoten."

"Blessurepreventie, werken aan de explosiviteit... Roméo gaf toen al een volwassen indruk. Gefocust en elke dag opnieuw klaar om hard te werken. Weet je: ik ben zeer betrokken bij de spelers die ik begeleid."

Verlegen

"Ik kijk naar al hun matchen, geef hen feedback. Roméo is ook iemand die alles in vraag stelt. 'Wat kan beter?', dat is zijn mindset. Hij werkt aan de details, wil daarin het verschil maken", is Kabeya duidelijk bij Het Laatste Nieuws.

"Op het veld zien jullie hem inderdaad in een andere modus. Ernaast is Roméo verlegen. En hij lacht graag. Met zijn broers is hij ook close. Hij zal niet zich als de ster gedragen, hoor."