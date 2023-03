Voetbalbond geeft dan toch reactie op ontslag van Peter Bossaert en schetst meteen de volgende stappen

Het is een woelige dag voor de voetbalbond, met het ontslag van Peter Bossaert dat het nieuws beheerst. Er is nu ook eindelijk gereageerd.

Bij de reis naar Zweden wilde iedereen uiteraard graag uit de mond van Paul Van den Bulck horen wat tot het ontslag van CEO Peter Bossaert had geleid. De bondsvoorzitter hield de lippen echter stevig op mekaar, maar komt wel aan het woord in een schriftelijk communiqué dat de voerbalbond inmiddels verspreid heeft.

De voetbalbond geeft aan dat het als prioriteit heeft om de rust te laten terugkomen en de continuïteit te garanderen. "Daarom heeft de Raad een Task Force opgericht die het Directiecomité als geheel zal ondersteunen de komende weken om samen met hen de werking verder te zetten", klinkt het.

© photonews

"Het Directiecomité, dat samen met de medewerkers van de federatie de voorbije jaren fantastisch werk heeft geleverd, geniet hierbij onze volledige steun", onderstreept Van den Bulck. "In tussentijd werken we in alle rust aan een structurele oplossing voor de langere termijn."

Voorzitter Paul Van den Bulck, Pascale Van Damme (onafhankelijk bestuurder), Marc van Craen (Voetbal Vlaanderen), Philippe Godin (ACFF) en Peter Willems (Pro League) zetelen in de vernoemde Task Force en gaan op korte termijn op zoek naar een CEO ad interim en op lange trermijn naar een definitieve opvolger voor Bossaert.