Absolute uitblinker bij Duivels laat ons dromen: "Het was nog niet 100 procent"

Domenico Tedesco kent de Duitse competitie heel goed en weet dus waar Dodi Lukebakio toe in staat is. En voor de basisplaats en het vertrouwen bedankte de winger met een glansprestatie en twee assists.

Ja, Lukaku scoorde drie keer, maar voor ons was de 'Man van de Match' toch wel Lukebakio. "(lacht) Voor mij gaat het er niet om wie de Man van de Match is. Ik ben gewoon blij dat we gewonnen hebben", zei Dodi meteen na de match. "Alles was nieuw en het was belangrijk om goed te starten. Met twee assists kon het niet veel beter voor mij vandaag."

En toch... We hebben volgens hem nog niet de beste Lukebakio gezien. "Ik ben matuurder geworden ja. Ik probeer ook elk jaar progressie te maken. Ik denk dat ik dat vandaag laten zien heb, maar ik kan ook nog beter. Het was nog niet 100 procent."

Het vertrouwen van Tedesco beschaamde hij alvast niet. "Ik zat heel goed in de wedstrijd en voel dat vertrouwen wel. Ik kreeg vrijheid en da's belangrijk voor mij."