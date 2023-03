Dit is de vermoedelijke basisploeg van Domenico Tedesco voor de match tegen Zweden

Domenico Tedesco krijgt zijn vuurdoop vanavond in Zweden. De nieuwe bondscoach verraste met zijn selectie, maar zijn basisopstelling zou niet al te veel geheimen meer voor ons mogen hebben.

Op basis van wat Domenico Tedesco gisteren zei en van wat we deze week hoorden in Tubeke hebben we een goed idee van wat de basisploeg van de Rode Duivels vanavond tegen Zweden zou worden.

In doel staat natuurlijk Courtois. De nieuwe bondscoach lijkt ook voor een driemansverdediging te kiezen met - zoals we eerder deze week schreven - het Anderlecht-duo Vertonghen-Debast en Theate op links.

Daarvoor maakt Roméo Lavio zijn debuut naast Onana. Carrasco en Castagne bevolken de flanken. Vooraan is er weinig twijfel: De Bruyne, Trossard en Lukaku zullen spelen.

Vermoedelijke opstelling:

Courtois, Theate, Vertonghen, Debast; Carrasco, Onana, Lavia, Castagne; De Bruyne, Trossard, Lukaku