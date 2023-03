Tedesco had een heel goeie reden om De Bruyne boven Vertonghen te verkiezen

Kevin De Bruyne is de nieuwe kapitein van de Rode Duivels. Hijzelf had echter verwacht dat de band naar de vier jaar oudere Jan Vertonghen zou gaan. Maar Domenico Tedesco had wel degelijk een goeie reden om voor KDB te kiezen.

Net als Roberto Martinez wil hij echter zijn belangrijkste speler verantwoordelijkheid geven. Martinez deed dat met Eden Hazard toen die nog op de top van zijn kunnen zat, Tedesco doet het met De Bruyne, die momenteel zijn enige wereldster is. De Bruyne gaf echter toe dat hij eerst met Vertonghen heeft gesproken erover. "Weet je: een coach heeft niet één kapitein nodig, wel meerdere. Dat maakt het verschil tussen een winning team en geen winning team. Kevin is één van de beste middenvelders ter wereld", aldus Tedesco. En dat gevoel wordt gedeeld door de hele ploeg, de spelers kijken naar hem op. "Kijk: Kevin is een spiegel. Voelt hij zich goed en speelt hij goed, dan is de ganse ploeg goed. Ik heb hem dat ook gezegd. Nu is het aan Kevin om de volgende stap te zetten."





