Degryse ziet Duivel die "gaat uitgroeien tot sleutelpion de komende jaren"

De Rode Duivels kwamen in een heel andere opstelling op het veld dan onder Roberto Martinez. Eigenlijk was het een platte 4-4-2, maar dat was gezien de korte aanloop naar de match het makkelijkste. Er werden ook een paar nieuwe duo's gevormd.

Zo was er Trossard-Lukaku, waar die eerste blijkbaar nog moest aan wennen. Maar ook Vertonghen-Faes in het centrum. Die kwamen amper in de problemen. En op het middenveld koos Tedesco voor Onana en De Bruyne.

Die deden het zeker niet slecht en hielden het met twee allemaal gesloten. "Het is begrijpelijk dat er wat tijd over gaat om elkaar makkelijk te vinden. Maar Onana gaat in mijn ogen tot een sleutelpion uitgroeien de komende jaren. Hij coacht op het middenveld, brengt présence en energie", zegt Marc Degryse in HLN.

Onana profileert zich ook als leider. Hij stuurt aan en maakt zich boos als iets niet loopt zoals het moet. Da's veelbelovend.