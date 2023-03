Rondje EK-kwalificatiewedstrijden: Spanje start goed en Zwitserland haalt uit

Op zaterdagavond zijn nog enkele kwalificatiewedstrijden voor het EK 2024 afgewerkt. Spanje heeft van Noorwegen gewonnen. Kroatië heeft tegen Wales dan weer de volle buit gepakt. In Wit-Rusland ging Zwitserland met 0-5 winnen.

GROEP A

Spanje kreeg het bezoek van Noorwegen die het zonder de geblesseerde Haaland moest doen. Ondanks de afwezigheid van hun sterspeler, lieten de Noren zich niet doen. Toch kwam na een kwartier op voorsprong via Dani Olmo. In het slot sloeg Joselu nog 2 keer toe en zo was het boeken dicht voor Noorwegen: 3-0.

Schotland had eerder Cyprus al met 3-0 verslagen. Zo staan Schotland en Spanje na de 1e speeldag samen aan de leiding in groep A.

GROEP D

In groep D stond er meteen een interessante affiche op het programma. Kroatië ontving Wales en na een half uur maakte Andrej Kramaric er 1-0 van. De thuisploeg leek te winnen, maar in het slot maakte Wales nog gelijk via Nathan Broadhead. Zo eindigde de match op 1-1.

Nog in groep D won Turkije met 1-2 op het veld van Armenië. Zo leidt Turkije na één speeldag in groep D. Kroatië en Wales staan met één punt 2e.

GROEP I

Zwitserland is het sterkste land in groep I en liet dat tegen Wit-Rusland meteen zien: 0-5 en een hattrick voor Renato Steffen. Israël en Kosovo speelden 1-1 gelijk. Roemenië won met 0-2 in Andorra. Zo staan Zwitserland en Roemenië in groep in aan de leiding.