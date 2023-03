Lukebakio komt terug op zijn vertrek bij RSC Anderlecht en die bal op de paal tegen Nederland

Dodi Lukebakio maakte een goede indruk tegen Zweden. Het is voor hem kijken om die lijn door te trekken.

Lukebakio begon de persconferentie over zijn omhaal tegen Nederland. “Als die erin gegaan was, mocht ik misschien wel mee naar Qatar”, vertelt de Rode Duivel. “Misschien had dat wel iets veranderd ja. Of ik dan wél geselecteerd was, weet ik niet. Misschien wel…”

De Rode Duivel blikte ook terug op zijn periode bij RSC Anderlecht en zijn misschien wel te vroege vertrek. “Spijt... Dat is het leven. De persoon die ik vandaag ben, ben ik geworden door de situaties die ik heb meegemaakt. Ik heb veel geleerd bij Anderlecht. Natuurlijk had ik meer willen laten zien in de eerste ploeg, want het is de club van mijn hart.”

Nu volgt een opvallend duel met Duitsland. “Het wordt speciaal om in Duitsland te spelen, ik ken het stadion in Keulen ook. Het wordt een belangrijke wedstrijd, alles is nieuw bij ons. Het wordt belangrijk om iets goed te laten zien.”

Een evaluatie van de eerste match was er nog niet. “Ik heb nog niet echt gesproken met de bondscoach over mijn prestatie. De eerste wedstrijd ging misschien beter dan verwacht. Hij verwacht dat ik mijn kwaliteiten breng zoals ik vrijdag heb gedaan. Met snelheid, dribbels en een goeie laatste pass. Ik denk dat ik de nationale ploeg echt iets kan bijbrengen. Hopelijk kan ik het dinsdag ook goed doen.”