Nog steeds een probleem voor Domenico Tedesco: "Dit zal een zoektocht blijven"

De Rode Duivels openden onder Tedesco met een zege tegen Zweden. Tegen Duitsland wordt het dinsdag andere koek.

Vier verdedigers, dat was hetgeen waarvoor Domenico Tedesco vrijdag tegen Zweden koos. Iets totaal anders dan bij Roberto Martinez. Een ideale situatie ook voor Jan Vertonghen, zo meent analist Patrick Goots.

“Doordat er minder ruimte ligt tussen de backs en de centrale verdedigers, kan hij bovendien nog beter zijn gebrek aan snelheid compenseren met zijn positiespel”, vertelt Goots aan Gazet van Antwerpen.

Naast Vertonghen deed Wout Faes het zeer goed. Hij toont zich meteen als de waardige opvolger van Toby Alderweireld. “Hoe hij die bal in de eerste helft van de lijn haalde, was een typische actie die in zijn genen zit. Faes geeft zich altijd ten volle voor de ploeg.”

Maar er is en blijft een probleem bij de Duivels. “Achter de linksbackpositie zet ik voorlopig nog een vraagteken. Arthur Theate speelde er niet op zijn natuurlijke positie en voorts zie ik geen linksvoetige pion die in aanmerking komt. Dit zal een zoektocht blijven.”