Barça speelt (opnieuw) hoog spel: 'Catalaanse grootmacht gebruikt alle achterpoortjes om Spaanse international te benaderen én niet te laten bijtekenen bij huidige werkgever'

FC Barcelona richt de pijlen op Dani Olmo. De Catalaanse grootmacht heeft echter geen zin om veertig miljoen euro op tafel te gooien. Dus moet het op een creatieve manier gebeuren.

En het moet gezegd: een manier tegen de regels. Volgens El Mundo Deportivo heeft FC Barcelona Dani Olmo benaderd om zijn contract bij RB Leipzig niet te verlengen. Op die manier kan de 30-voudig Spaans international in 2024 gratis opgepikt worden.

Die gesprekken liepen tijdens het WK in Qatar en via de Spaanse nationale ploeg. Op die manier is Barça ingedekt, maar het is allesbehalve een propere manier van werken. Voor de volledigheid: Leipzig wil het contract van de 24-jarige middenvelder héél graag verlengen.