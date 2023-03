In Nederland hebben ze al naam klaar om Ronald Koeman op te volgen

Nederland miste zijn start in de EK-kwalificatie compleet. Er werd met maar liefst 4-0 verloren tegen Frankrijk.

Ronald Koeman had zijn nieuwe debuut als bondscoach van Oranje best wel anders voorgesteld. In de eerste kwalificatiewedstrijd voor het EK van 2024 stonden onze noorderburen tegen Frankrijk al na 20 minuten 3-0 op achterstand.

Het werd uiteindelijk slechts 4-0. In de Nederlandse pers werd verschroeiend uitgehaald naar Koeman. Meteen doen ook enkele namen de ronde en wordt luidop gesproken over de mogelijke opvolger van de bondscoach.

Nordin Amrabat liet bij ESPN alvast weten wie de ideale opvolger is. Hij spreekt over Arne Slot van Feyenoord. “Oranje heeft hem nodig”, klonk het. “Als je Orkun Kökçü ziet voor en na Arne Slot: dat is een wereld van verschil.”

De evolutie die Kökçü doormaakt is gigantisch groot. Dat leverde hem onder andere al de nodige interesse op van Benfica en Liverpool, iets wat hij volgens Amrabat uitsluitend te danken heeft aan de veeleisende trainer van Feyenoord.