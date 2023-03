Kahn moét in actie schieten: 'Bayern München kon Tüchel strikken door... deze drie spelers te beloven'

Thomas Tüchel is de nieuwe coach van Bayern München. De Duitse grootmacht tastte diep in de buidel om de 49-jarige Duitser binnen te halen, maar dat is niet alles.

We schreven eerder al dat Thomas Tüchel jaarlijks twaalf miljoen euro zal verdienen als coach van Bayern München. Maar Der Rekordmeister heeft nog meer beloftes gedaan. Volgens de Duitse media heeft Tüchel drie concrete versterkingen op tafel gelegd. Oliver Kahn moet er deze zomer in slagen om Matteo Kovacevic, Edouard Mendy en Federico Chiesa binnen te halen. Twee oude bekenden én een opportuniteit De twee eerste namen speelden al onder Tüchel bij Chelsea FC, terwijl Chiesa momenteel één van de sterkhouders is bij Juventus FC. De financiële problemen bij De Oude Dame zorgen er echter voor dat hij voor een beperkt bedrag kan beschikken.