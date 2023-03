'Barcelona wil maar een peulschil betalen voor Yannick Carrasco'

FC Barcelona heeft nog altijd de nodige interesse in Yannick Carrasco. Alleen mag dat de Catalanen niet veel kosten.

Tijdens de wintermercato voerde FC Barcelona de nodige onderhandelingen met Atletico Madrid om Yannick Carrasco deze zomer naar Camp Nou te laten komen. Daarbij werd een overeenkomst gesloten met een kleine, maar niet genoemde transfersom.

De deal is echter niet bindend voor beide partijen, maar de voorwaarden zijn wel vastgelegd. Volgens het Spaanse Relevo wil FC Barcelona nu opnieuw onderhandelen over die deal. De bedoeling is de prijs nog meer naar beneden te halen.

Carrasco heeft bij Atletico Madrid nog een overeenkomst tot 30 juni 2024, waardoor een transfer deze zomer zeker tot de mogelijkheden behoort. FC Barcelona zou nu echter maar bereid zijn om amper 9 tot 10 miljoen euro voor onze landgenoot te betalen.

Of Atletico Madrid over dat bedrag wil spreken is maar zeer de vraag. De marktwaarde van Carrasco zou om en bij de 25 miljoen euro bedragen.