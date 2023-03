Domenico Tedesco doet zijn zegje over toekomst van Romelu Lukaku

Tedesco mocht vrijdag in zijn handjes wrijven dat Lukaku er was. In zijn eentje schoot hij de Zweedse defensie aan flarden.

De goede start van de Rode Duivels in de EK-kwalificatie tegen Zweden was getekend Romelu Lukaku. Met drie treffers bezorgde hij Domenico Tedesco bij zijn debuut meteen een gemakkelijke overwinning.

Tedesco ziet dat Lukaku een absolute topspeler is. “Ik ben ervan overtuigd dat Romelu het overal kan maken met zijn kwaliteiten”, zei Tedesco op zijn persconferentie. “Ook bij Inter straks. Als hij in vorm is, is het moeilijk om hem uit de ploeg te halen. Vergeet niet dat hij gesukkeld heeft met blessures.”

De Milanezen spelen het spelletje dat Lukaku niet in vorm is om hem volgend seizoen nog aan boord te kunnen houden, maar aan een betere huurprijs dan ze hem bij Chelsea willen laten gaan. Tedesco voelt alvast niet dat hij zich moet mengen in waar Big Rom moet spelen.

“Als Romelu raad wil over zijn toekomst dan is hij goed genoeg omringd”, voegde Tedesco er nog aan toe. “Ik wil vooral dat hij gelukkig is, want Lukaku is een goeie kerel.”