Rayane Bounida maakt opvallende keuze met het oog zijn toekomst

Rayane Bounida (17) verliet vorige zomer Anderlecht voor Ajax. Daar speelt Bounida voorlopig bij de U17, maar hij maakte onlangs eens opvallende beslissing met het oog op zijn toekomst.

Bounida maakte dus de overstap van de jeugd van Anderlecht naar Ajax. Daar kwam hij terecht in de U17. Hij speelde dit seizoen al 12 matchen en scoorde daarin 3 keer en gaf ook 1 assist.

In het A-elftal van Ajax geraakt Bounida voorlopig dus niet, maar de jonge Belg heeft intussen wel een opvallende keuze gemaakt. Volgens Foot Mercato is Rafaela Pimenta namelijk zijn nieuwe makelaar.

Pimenta volgde namelijk Mino Raiola op en is nu dus makelaar van onder meer Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Marco Verratti, Paul Pogba en Xavi Simons. Bounida zou dus in een goed gezelschap zitten.

Bounida heeft wel nog een contract tot juli 2025 bij Ajax, maar Raiola zorgde in het verleden nog voor transfers van jonge spelers van Ajax naar andere ploegen. Is Bounida de volgende in de rij?