Sergio Agüero zwelt de geruchten nog wat aan over Lionel Messi: "Er is 50% kans"

Waar speelt Lionel Messi volgend seizoen? Dat is een vraag die heel veel fans al lange tijd bezighoudt. Sergio Agüero heeft de geruchtenmolen een nieuwe wending gegeven.

Het contract van Lionel Messi loopt aan het einde van het seizoen af. Al heeft hij nog een extra jaar optie. Er zijn al veel geruchten geweest over zijn toekomst: een verlengd verblijf bij PSG of een terugkeer naar Barcelona.

Sergio Agüero reageerde via Twitch op de mogelijke toekomst van Messi. "Er is 50% kans dat hij naar Barcelona terugkeert", was hij duidelijk.

"Ik denk dat hij bij Barcelona op pensioen wil gaan", ging Agüero. "Barcelona is zijn thuis en hij moet daar zijn carrière beëindigen. Joan Laporta moet een inspanning voor hem doen."