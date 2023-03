'Tuchel dient ex-ploeg Chelsea een eerste klap toe'

Thomas Tuchel werd vorig weekend aangesteld als trainer van Bayern München. Hij volgt er de ontslagen Julian Nagelsmann op.

Het was toch even opkijken toen Bayern München het ontslag van Julian Nagelsmann aankondigde. Voor Thomas Tuchel was het eveneens schrikken toen hij gevraagd werd om meteen over te nemen bij de ploeg uit de Bundesliga.

De ex-trainer had immers verwacht dat dit pas voor volgend seizoen zou zijn, zo liet hij op zijn persconferentie bij de voorstelling in München weten. Volgens BILD wil Tuchel zijn assistent Anthony Barry weghalen bij Chelsea.

The Daily Mail schrijft vandaag dat dit inderdaad het geval is. Beide clubs zouden al aan het onderhandelen zijn over een passende vergoeding bij de overgang van Barry van Chelsea naar Bayern München.

Tuchel zou het daar ook niet bij laten en enkel akkoord gegaan zijn om Bayern München te coachen als hij deze zomer ook enkele transfers kan doen van Chelsea naar de Bundesliga.