Eén jaar geleden al dat Miguel Van Damme ons verliet, Cercle Brugge doet oproep voor match van zaterdag

Vandaag is het exact één jaar geleden dat Miguel Van Damme zijn oneerlijke strijd tegen leukemie verloor. Bij Cercle Brugge wordt hij nog steeds geëerd in de zestiende minuut, maar voor de match tegen KV Kortrijk doen ze een extra oproep.

"Bij Cercle zullen we Miguel nooit vergeten. In de fitness werd vandaag een heuse banner van Miguel opgehangen om iedereen te herinneren aan wat voor een fantastische persoon Miguel was. Spelers en stafleden gingen samen met de permanent blijvende banner op de foto."

"Miguel wordt ook door de Cerclefans nooit vergeten. Tijdens elke wedstrijd, thuis en uit, weerklinkt in de 16e minuut een hartverwarmend applaus."

"Hoewel we zaterdag niet anders verwachten, roepen we op om in de 16e minuut alle handen extra intens op elkaar te krijgen en er een mooi eerbetoon van te maken voor Miguel. Miguel voor altijd. Forever onze nummer 16."