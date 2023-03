Kersvers Rode Duivel zal het in Europa met een pak minder fans moeten doen

Het gaat snel voor Johan Bakayoko zowel bij PSV als dat hij debuut mocht maken bij de Rode Duivels. Komende Europese wedstrijd zal hij het wel met een pak minder fans moeten doen.

PSV heeft van de UEFA een boete van bijna dertigduizend euro gekregen vanwege incidenten tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Sevilla. Tijdens deze wedstrijd betrad een man het veld en viel hij keeper Marko Dmitrovic van de tegenpartij aan.

Hiervoor krijgen ze een boete van 20.000 euro. Omdat er in de wedstrijd geregeld bekers op het veld werden gesmeten krijgen ze nog een bijkomende boete van 9.375 euro. Tot slot moet de komende Europese partij de Oosttribune gesloten blijven.

PSV is Europees al uitgeschakeld. Hierdoor verschuift de straf naar komend seizoen. PSV staat namelijk 3de in de Nederlandse Eredivisie waardoor de kans groot is dat ze komend seizoen Europees voetbal spelen.