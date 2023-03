Slimme Tedesco: hoe de bondscoach zich verzekerde van de steun van zijn belangrijkste spelers

Domenico Tedesco is naast een tactisch goeie trainer ook een goeie people manager. In acht dagen tijd bond hij ook zijn twee belangrijkste spelers aan zich. De twee spelers waar iedereen in de groep naar opkijkt.

De eerste is Romelu Lukaku. De man die geen kapiteinsband rond de arm moet hebben om een leider te zijn. Lukaku is wat je noemt 'a natural leader'. De jonge gasten kijken naar hem op en respecteren hem. Dat de bondscoach ook al het respect van zijn topspits verworven heeft, is een positief signaal.

Na zijn wissel viel Lukaku in de armen van Tedesco en toen ze naar het meegereisde publiek stapten, was Lukaku de man die zijn coach meesleurde en zijn arm de hoogte instak. "We spelen aanvallender", toonde Big Rom zich tevreden. "Het is anders, maar verandering is niet slecht als de resultaten volgen."

© photonews

En die zijn er in de twee eerste matchen van Tedesco. De Bruyne amuseerde zich rot op het veld dat eerste halfuur. Hij mocht hoger spelen dan tegen Zweden. En met twee druk zettende middenvelders achter zich, loonde dat duidelijk. Twee assists in de eerste tien minuten...

Het was duidelijk waar KDB zich druk om maakte op het WK in Qatar: een gebrek aan energie en lopende mensen. Dat is waar Tedesco slim de nadruk op legt. Hij wil zijn beste speler in de beste omstandigheden laten renderen.

Dat hij hem kapitein maakte, geeft De Bruyne nog meer gezag binnen de groep. Tedesco laat zo zien dat hij de belangrijkste speler in de kern is. En dat hij inspraak heeft. Niet slecht gezien...