Georges Leekens erg duidelijk over gemis van Ruud Vormer bij Club Brugge

Club Brugge moet nog vier wedstrijden vechten om in de top vier te komen. Maar ex-coach Georges Leekens twijfelt of dat nog zal lukken.

Club Brugge gaat zondag op bezoek bij KV Mechelen en begint daar zijn strijd om nog een plekje in de top vier te veroveren. Maar Georges Leekens ziet het niet meer goedkomen.

"Alle vertrouwen lijkt weg", zegt Leekens bij Krant Van West-Vlaanderen. Yaremchuk vindt hij daar de exponent van, zeker na de match van Oekraïne zondag op Wembley. Al erkent Leekens ook dat de oorlog in zijn land heel wat teweeg brengt bij Yaremchuk.

"Maar in Kortrijk merkten we dat het gebrek aan vertrouwen ook een collectief probleem is. Dan kan je alleen maar, zoals Rik De Mil het zegt, proberen te positiveren", zegt Leekens nog.

Gebrek aan leiderschap

En Leekens verwacht ook niet meteen beterschap. "In zulke omstandigheden merk je ook een gebrek aan leiderschap. Nu nog zeggen dat ze Vormer missen, zijn vijgen na Pasen. Hij was al veel eerder afgeserveerd."

Dat Hans Vanaken geen leidersrol opneemt mag hem niet verweten worden vindt Leekens. Vanaken is volgens Leekens geen Vormer, Simons of Van der Elst, maar eerder een Jan Ceulemans. Een fantastische voetballer, maar geen leider.