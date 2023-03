Lukaku wil inleveren om bij Inter te blijven, maar: 'Ondertussen zijn deze deze twee Europese topclubs geïnteresseerd in Rode Duivel'

Romelu Lukaku wil absoluut in Milaan blijven. De Rode Duivel heeft in een formeel gesprek met de clubleiding die wens uitgesproken. En hij is bereid om fors in te leveren.

Volgens de officiële contracten keert Romelu Lukaku volgend seizoen terug naar Chelsea FC, maar in Londen zit niemand te wachten op de Rode Duivel. Internazionale FC is dan weer niet bij machte om hem definitief binnen te halen of om zijn loon van twaalf miljoen euro per seizoen te betalen. The Blues hebben dan wel oren naar een nieuwe uitleenbeurt, maar Chelsea is deze keer niét van plan om een deel van datzelfde loon te blijven betalen. Maar daar wil Lukaku zelf iets aan doen. Big Rom heeft tijdens gesprekken met het management van Inter aangegeven dat hij bereid is om in te leveren. Kapers op de kust Ondertussen zijn er kapers op de kust. TuttoSport weet dat Bayern München en AS Roma het dossier op de voet volgen. Die clubs hebben nog geen concreet contact gelegd met de Rode Duivel, maar dat kan de komende maanden - lees: als het dossier blijft aanslepen - snel veranderen.