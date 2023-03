OFFICIEEL: Gent moet het afleggen en krijgt in volle strijd voor Champions' Play-offs nog ferme opdoffer

Wat Gent vreesde, is ook uitgekomen. Het krijgt in volle strijd voor de Champions' Play-offs een opdoffer te verwerken met het vertrek van Ngadeu.

Het liefst had Gent zijn sterkhouder in de verdediging gewoon gehouden. De Buffalo's deden Michael Ngadeu dan ook een voorstel om zijn contract open te breken. De Kameroener had echter ook een lucratief aanbod op zak van het Chinese Bejing Guoan op zak. Een bod dat hij niet kon weigeren.

De transfermarkt is in China nog open tot 7 april. "Wij hadden uiteraard gehoopt om Ngadeu nog minstens tot het einde van het seizoen bij ons te houden. Het financiële voorstel dat Beijing hem deed, was voor ons helaas te hoog gegrepen. Het was ook zijn wens om Gent nu al te verlaten", reageert Louwagie op de site van de club.

Vooral dat laatste is een tegenvaller, want nu moet de ploeg van Hein Vanhaezebrouck zijn strijd om de top 4 te halen zonder dat een vervanger gehaald kan worden voor het vertrek van een titularis. Ngadeu voetbalde bijna vier jaar voor Gent, na een overstap van bij Slavia Praag in 2019.