Kan verloren zoon het verschil maken in titelstrijd voor Racing Genk? "Hij stak er met kop en schouders bovenuit"

Racing Genk zag door een mindere periode voor de interlandbreak zijn voorsprong in het klassement een stuk kleiner worden. Maar het recupereerde in die periode ook twee spelers.

Na een 6 op 18 voor de interlandbreak heeft Racing Genk nu nog een voorsprong van 3 punten op Union en 8 op Antwerp. Maar voor de laatste vier matchen van de reguliere competitie en de play-offs kan Genk rekenen op enkele nieuwe namen.

Helemaal nieuw zijn ze natuurlijk niet, maar Luca Oyen (20) is terug na een kruisbandblessure en de Argentijn Matias Galarza (21) is ook terug bij de A-kern. Galarza werd vorige zomer voor zo'n 6 miljoen euro overgenomen van Argentinos Juniors.

Tot voor het WK mocht Galarza af en toe eens een tiental minuten invallen, maar toen viel hij uit met een hamstringblessure. De Argentijn gedroeg zich nadien onprofessioneel en werd voor een tijd naar Jong Genk gestuurd.

Genk verwacht iets van hen

Sportief directeur Dimitri de Condé sprak bij De Morgen over de terugkeer van de twee. "Luca maakt de groep sterker. We kijken uit naar hoe hij het gaat doen."

"Matías Galarza is opnieuw opgenomen in de A-kern. Zijn situatie was speciaal, maar in de oefenmatch tegen Beerschot stak hij er met kop en schouders bovenuit. We mogen iets verwachten van die jongens", zei De Condé nog.