Ramp vermeden - CEO OH Leuven reageert na zware crash van speler

Het was schokkend nieuws op vrijdagmorgen. En ook de CEO van OH Leuven zit nog steeds met vele vragen.

OHL-speler Sofian Kiyine (25) is donderdagavond bij een zwaar verkeersongeval betrokken geraakt. De flankverdediger reed een sporthal binnen in Flemalle.

Op de baan waar Kiyine reed, geldt een snelheidsbeperking van 90 km/u. Kiyine zou er echter 200 gererden hebben.

Daarbij verloor hij de controle over het stuur en vloog via een rotonde de sporthal binnen. "Er is zeker sprake van overdreven snelheid, maar we willen vooral weten waarom", aldus CEO Peter Willems van OH Leuven.

"Je kan aan zoveel dingen denken. Het kan gewoon gaan om overdreven snelheid, maar er kunnen ook heel andere dingen gespeeld hebben", klinkt het bij Sporza.

Ramp vermeden

Om over sancties te spreken is het volgens de CEO nog te vroeg, zolang niet alles duidelijk is. Hij beseft dat een ramp vermeden is en laat weten dat Kiyine zelf buiten levensgevaar is.

"Ik ben zelf vader van kinderen van de leeftijd van de trainende kinderen, dus je moet mij niet uitleggen dat dat een ramp had kunnen zijn. Daar zijn we het allemaal over eens."