🎥 Club NXT pakt de scalp van Lierse Kempenzonen

Club NXT heeft op het veld van Lierse Kempenzonen gewonnen. Zo verstevigt het zijn 3e plaats.

Voor de volgende wedstrijd in de Promotion play-offs ging Club NXT op bezoek bij Lierse Kempenzonen. Na een kwartier bracht Vekemans de thuisploeg al op voorsprong. Zo gingen we ook gaan rusten.

Na de rust kantelde de wedstrijd. Delorge mocht na een tackle op Perez gaan douchen en zo stond Lierse met een man minder op het veld. Even later stond het al 1-1 via Perez en met nog 20 minuten te spelen zorgde Perez voor de voorsprong.

🟥 | Mathias Delorge mag gaan douchen na deze tackle. 🚿 #LIENXT pic.twitter.com/aai1xR2KeG — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) April 1, 2023

Het bleef ook 1-2. Zo verstevigde Club NXT zijn 3e plaats. Het komt op 7 punten van RWDM en SK Beveren. Lierse blijft 5e met 39 punten.