Vanhaezebrouck ziet nog een speler uitvallen en moet voor deze heel opvallende defensie gaan

KAA Gent trekt op zaterdag naar Seraing voor een belangrijk duel in de strijd om play-off 1. Voor Hein Vanhaezebrouck wordt het opnieuw enorm puzzelen.

Hein Vanhaezebrouck had op zijn persconferentie op vrijdag al aangekondigd dat er pas op zaterdagmiddag een selectie zou vrijgegeven worden.

Achter vier of vijf spelers stond een vraagteken en dus was het afwachten wie uiteindelijk de bus naar Luik op kon.

Puzzelen

Zeker achterin werd het puzzelen. Ngadeu vertrok naar China, met Nurio Fortuna en Piatkowski zijn er twee andere verdedigers buiten strijd.

Het zag er naar uit dat Bruno Godeau wel opnieuw fit zou raken, want hij zat in de selectie. Uiteindelijk zit hij wel niet op de bank, noch in de basiself.

Met Okumu en Torunarigha zijn er zo nog twee centrale verdedigers over. Samoise en Castro-Montes spelen op de flanken.

Lagae en Agbor zitten op de bank en kunnen in nood invallen, terwijl ook Tissoudali voor het eerst op de bank zit.