Zeventien miljoen euro in de vuilnisbak? Yaremchuk krijgt te horen dat verhaal bij Club Brugge geschreven is

Club Brugge wil deze zomer af van Roman Yaremchuk. De Belgische landskampioen mikt op aanvallende versterking, maar wil eerst (financiële) ruimte maken.

Volgens onze bronnen is het verhaal van Roman Yaremchuk bij Club Brugge al geschreven. De Oekraïner werd afgelopen zomer voor maar liefst 17 miljoen euro binnengehaald, maar kon op geen enkel moment overtuigen.

De aanvaller kreeg al te horen dat blauw-zwart hem niet zal tegenhouden als er interesse is. Maar dat is net hét probleem: door zijn prestaties is de interesse er niet én zal geen enkele club een bedrag in de buurt van bovenstaande som op tafel leggen.

Nieuwe coach, nieuwe kansen?

Yaremchuk zelf is er dan weer op gebrand om zich - bij de nieuwe coach? - volgend seizoen te bewijzen bij Club Brugge. Met andere woorden: de aanvaller is niet van plan om actief op zoek te gaan naar een nieuwe werkgever. Wordt ongetwijfeld vervolgd.