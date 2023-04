Allemaal voor een vol huis! Belgische fans lopen storm voor kwartfinales Anderlecht, Union en Gent

Union SG, RSC Anderlecht en KAA Gent zullen hun thuiswedstrijden in de Europa League en Conference League voor een vol huis afwerken. De Belgische fans hopen alvast op een nieuwe stunt en misschien zelfs een halve finale mét een Belgische vertegenwoordiger.

RSC Anderlecht en KAA Gent voetballen volgende week donderdag al in eigen huis tegen respectievelijk AZ Alkmaar en West Ham United. Een weekje later ontvangt Union SG Bayer 04 Leverkusen in het paars-witte Lotto Park.

De thuiswedstrijden van Anderlecht is volledig uitverkocht, terwijl er voor de andere twee wedstrijden nog enkele tientallen tickets beschikbaar zijn. Met andere woorden: ze spelen allemaal voor een vol huis!