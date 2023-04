Analist heeft slecht nieuws voor Gent-fans: "Zo zal Michel Louwagie het wel zien - ik ken hem"

Geniet nog een match of 9 van Gift Orban, want de kans dat hij deze zomer vertrekt, is groot. Dat meent alvast analist Nordin Jbari, die vroeger ook bij Gent speelde.

Jbari ziet dat AA Gent de beste aanval van het land heeft. "Kijk naar de offensieve opties van Vanhaezebrouck. Ook Tarik Tisoudali is terug, al moeten we hem uiteraard tijd gunnen om weer de oude te worden na zijn knieblessure", zegt hij bij HLN. Met Depoitre en Lemajic heeft Vanhaezebrouck zelfs nog opties achter de hand. "Weet je, eigenlijk beleeft AA Gent een droomscenario. Na dit seizoen vertrekt Orban misschien voor veel geld, en dán staat Tissoudali klaar om die leegte in te vullen. Ideaal, hé? (lacht) Zo zal Michel Louwagie het wel zien - ik ken hem."