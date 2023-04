Bij STVV hebben ze uitleg voor rode kaart Hollerbach en wijzen naar "arrogantie" scheidsrechters

Afgelopen weekend kreeg Bernd Hollerbach, coach van STVV, de rode kaart na een discussie met de vierde ref. Daardoor is hij geschorst tegen Cercle Brugge en KV Oostende. De vertrekkende coach kan dus wel nog de laatste match meemaken.

Na dat Hollerbach neus aan neus ging staan met de vierde ref kwam hoofdref Lawrence Visser aangesneld en gaf hem de rode kaart. “Wat ons vooral stoorde was dat Visser en de vierde ref de hele wedstrijd lang geen enkele uitleg gaven”, vertelt assistent Sil Rouvrois in HBvL.

“Bij momenten leek het wel of ze ons uitlachten. Ze straalden een bepaalde arrogantie uit, dat is heel frustrerend aan de zijlijn. Zeker omdat de arbitrage dit seizoen al vaker een hoofdrol speelde in onze wedstrijden."

Hollerbach ging op een bepaald moment over de rooie. Frustratie beweert Rouvrois. "Hetzelfde geldt voor de tackle van Mory Konaté op het einde van de match, ook dat had deels te maken met frustratie.”