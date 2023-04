Ervaringsdeskundige heeft zijn mening over situatie KV Mechelen: "Ze moeten dat wel blijven doen"

KV Mechelen verloor de afgelopen weken een paar keer zwaar, maar tilt daar niet zwaar aan. Steven Defour is een team aan het smeden voor de bekerfinale. De resterende matchen zijn veredelde oefenmatchen voor Malinwa, want in de competitie hebben ze niets meer te winnen of te verliezen.

Seth De Witte had het omgekeerde voor in 2019, toen er zes weken tussen de promotiefinale en de bekerfinale zaten er enkel oefenmatchen gespeeld werden. Nu probeert Defour de competitie te gebruiken. Zo liet hij ook Birger Verstraete uit de kern omdat die toch niet mag spelen tegen zijn moederclub. “Het lijkt veel, maar vier wedstrijden om een nieuw middenveld te kneden is weinig", aldus De Witte in Het Nieuwsblad. "Ze hoeven niet te zwaar te tillen aan die slechte resultaten tegen Antwerp (5-0) en Club Brugge (0-3)." Daarmee bedoelt hij dat de experimenten nu geen probleem hoeven te zijn. "Al moeten de spelers wel hun beste beentje blijven voortzetten, zowel voor zichzelf als voor de fans. Geloof mij: zelfvertrouwen doet ontzettend veel in zo'n alles-of-nietsconfrontatie. 't Is een aparte setting, hè. In een Koning Boudewijnstadion dat te klein zal zijn, kun je altijd iets meer."