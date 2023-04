OFFICIEEL: Nicolas Frutos is terug!

Nicolas Frutos is terug in het land. De Argentijn gaat aan de slag als technich directeur bij RAAL La Louvière. RSC Anderlecht vist (voorlopig) achter het net.

Nicolas Frutos krijgt meteen een eerste opdracht: met RAAL La Louvière uit Eerste Amateur geraken en de voormalige eersteklasser opnieuw naar het Belgische profvoetbal loodsen. De Wolven kamperen momenteel op een vierde plaats in het klassement.

Ook RSC Anderlecht zag in Frutos - niet meer aan de slag sinds zijn avontuur bij DC United aan de zijde van Hernan Losada - een opportuniteit als coach van RSCA Futures. "Maar ik ben blij met deze nieuwe uitdaging", aldus De Reiger. "Ik kan me alleszins vinden in de filosofie van deze club."