Verdediger degradatiekandidaat helemaal afgemaakt: "Niveau provinciaal voetbal, denkt geen twee seconden na"

Voor KV Oostende wordt het nog een heel zware strijd tegen de degradatie de komende drie speeldagen. Een speler moest ondertussen heel wat kritiek verdragen.

KV Oostende haalde deze winter Mateo Barac op huurbasis weg bij Krylya Sovetov Samara, maar echt veel indruk maakt de 28-jarige Kroaat nog niet.

Hij speelde al 391 minuten voor De Kustboys, afgelopen weekend tegen Standard viel vooral op hoe zijn uitverdedigen is.

© photonews

Of een gebrek aan uitverdedigen eerder? "Het is niet normaal, hoe die de ballen naar voren knalt. Dat is flagrant", aldus Gert Verheyen in Extra Time.

"Dat is echt niveau provinciaal voetbal. Die denkt geen twee seconden na en knalt gewoon elke bal naar voren."

Aankoopbeleid

"Niets mis met een bal naar voren, maar dit is gewoon elke keer patat naar voren. Als je dan denkt aan hoe de eigenaars spraken bij Oostende ..."

"Ze introduceerden zich door te zeggen dat ze hun aankoopbeleid zouden enten op spelers die elders werden onderschat. Dan vraag ik mij af waar dit in past."