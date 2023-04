'Anderlecht en Club Brugge strijden om trefzekere spits met stevig prijskaartje'

Zowel Anderlecht als Club Brugge zijn al volop op zoek naar een nieuwe spits voor volgend seizoen. En beide clubs zijn nu bij dezelfde uitgekomen.

Anderlecht en Club Brugge zouden volgens het Sloveense Nogomania interesse hebben in de 21-jarige Sloveense spits Zan Vipotnik van NK Maribor.

Vipotnik beleeft een fantastisch seizoen want in 30 matchen scoorde hij 20 keer en hij gaf hij ook 1 assist. Vipotnik is sinds eind maart ook international en scoorde meteen in zijn eerste match en gaf een assist in de tweede.

Stevig prijskaartje

De Sloveen ligt nog tot midden 2024 vast bij Maribor en is volgens Transfermarkt zo'n half miljoen euro waard, maar Maribor zou zo'n 4 of 5 miljoen euro willen. Naast de Belgische interesse volgen ook Feyenoord en Dinamo Zabreb Vipotnik en er zou ook interesse zijn uit Frankrijk en Duitsland.

Anderlecht heeft met Islam Slimani een goede targetspits, maar zijn contract loopt na dit seizoen af. Club Brugge heeft met Roman Yaremchuk en Ferran Jutgla al twee spitsen, maar Yaremchuk kon nog niet overtuigen en Jutgla vertrekt mogelijk.