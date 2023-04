Familie van Sofian Kiyine staat versteld: één gedachte spookt door hoofd van OHL-speler en brengt hem aan het huilen

Het waren waanzinnige beelden: OHL-speler Sofian Kiyine die met zijn wagen in een sporthal in Flémalle vloog. De vader van de middenvelder heeft nu voor het eerst gereageerd.

Dat doet Radouane Kiyine in La Dernière Heure. Voor de hele familie was het een schok om over het ongeval te vernemen. Zeker gelet op de persoonlijkheid van Sofian. "We begrijpen niet wat er gebeurd is. Het is niet te verstaan. Sofian is een vriendelijke, kalme jongen."

Het leven van een profvoetballer kan wel bestaan uit bepaalde verleidingen, maar daar is Sofian Kiyine volgens zijn vader niet vatbaar voor. "Hij is geen Fangio (gewezen Formule 1-coureur, red.) op de baan. Hij pakt geen drugs en drinkt amper alchohol."

Wonder

Het had nog veel erger kunnen uitdraaien. Voor de voetballer is het nu ook kwestie om alles te verwerken. "Hij is heel erg aangeslagen. Hij beseft dat er een wonder heeft plaatsgevonden. Hij huilt wanneer hij eraan denkt dat hij kinderen had kunnen verwonden of vermoorden."