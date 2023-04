Opvallend: 'Talent komt nauwelijks aan spelen toe bij Zulte Waregem, maar kan rekenen op interesse van Italiaanse topclub'

Echt doorzetten kon Pape Diop zich nog niet bij Zulte Waregem. Maar toch kan de Senegalees rekenen op interesse van de Italiaanse topclub Napoli.

Pape Diop (19) speelde dit seizoen slechts... één wedstrijd met Zulte Waregem in de Jupiler Pro League. Hij viel in december een halfuur in tegen Sint-Truiden, maar zit sindsdien niet meer in de selectie.

De Senegalees speelde voornamelijk bij de beloften van Zulte Waregem, in Tweede Nationale. Al zit hij daar sinds begin februari ook niet meer in de selectie.

En toch zou Diop volgens het Napolitaanse Il Mattino kunnen rekenen op de interesse van een Italiaanse topclub, namelijk Napoli. De Italianen zouden mogelijk toch potentieel zien in de jeugdinternational.

Zulte Waregem haalde Diop in september van vorig jaar weg bij zijn Senegalese club Diambars, maar spelen deed hij er dus nog niet veel.