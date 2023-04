'Standard-coach staat in belangstelling van Belgische én buitenlandse topclubs, maar vraagt deze garanties aan Luikse bestuurskamer om te blijven'

Ronny Deila is gegeerd wild op de trainersmarkt. Club Brugge denkt aan de Noor om blauw-zwart opnieuw op het juiste spoor te brengen, terwijl ook enkele buitenlandse clubs aan de coach van Standard snuffelen. Zijn eigen voorkeur is alleszins duidelijk.

Eerst en vooral: zo’n voorkeur is iedere dag en iedere minuut relatief. Maar RMC Foot weet dat Ronny Deila liefst bij Standard wil blijven. De Noorse coach voelt zich geruggesteund en kan ook de komende maanden enkel succes boeken met de Rouches.

Maar Deila heeft in een gesprek met het Luikse management om garanties gevraagd. De coach wil garanties dat Standard alles in het werk stelt om de kern komende zomer te versterken. Of beter: binnen de mate van de financiële mogelijkheden.

Nieuwe stap zetten

Het is de bedoeling dat Standard de huidige kern bijeen kan houden en enkele gerichte versterkingen doet. Enkel op die manier acht Deila het mogelijk om een nieuwe stap te zetten en met Standard op de top drie te mikken.