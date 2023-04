Uitkijken naar morgen: BAS beslist feitelijk over afloop reguliere competitie

Het bondsparket en KV Mechelen trokken naar het BAS na de beslissing van de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal om Charleroi-KV Mechelen te laten herspelen. Morgen komen ze daarover bijeen en dat kan dus grote gevolgen hebben voor de afloop van de reguliere competitie.

De advocaten van het bondsparket en KV Mechelen zullen er alles aan doen om te pleiten voor een forfaitnederlaag van Charleroi. Die laatsten vonden echter een fout in de procedure voor het stopzetten van een match door de ref en kregen daarbij gelijk van het DRP.

KV Mechelen heeft in de competitie niets meer te winnen of te verliezen en Steven Defour gaf al aan dat hij de resterende matchen gebruikt als 'oefenwedstrijden' voor de bekerfinale. Dat zou betekenen dat Charleroi bijna vrij spel krijgt en mits de drie punten over Anderlecht kan springen en afstand kan nemen van Cercle Brugge.

Die twee clubs stelden zich samen met Westerlo en OH Leuven ook benadeelde partij. Hun hoop ligt bij het BAS, want ze maken allemaal nog aanspraak (OHL nu wel iets minder) op play-off 2.