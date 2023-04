Beloftenploegen kennen een moeilijke avond in de Challenger Pro League

Niet alleen in de Jupiler Pro League werd er gevoetbald, maar ook in de Challenger Pro League. Jong Genk keek Dender in de ogen en SL16 kreeg Deinze over de vloer.

Jong Genk speelde in eigen huis tegen Dender, maar het verliep niet vlot voor hen. Cukur en Lens scoorden al in het eerste halfuur van de wedstrijd en brachten de bezoekers op een 0-2 voorsprong. In de tweede helft lukte het Genk niet om de situatie te verbeteren en Cukur maakte zelfs nog een derde doelpunt. Uiteindelijk resulteerde een eigen doelpunt in een score van 0-4 voor Dender. Door deze nederlaag kan Virton tot op één punt van Jong Genk komen, waardoor ze nog moeten strijden om het behoud. In de andere wedstrijd ontving SL16 Deinze. De bezoekers scoorden al snel met een doelpunt van Mertens, maar De Ridder kreeg daarna een rode kaart. Ondanks de numerieke minderheid scoorde Deinze kort na de pauze nog een tweede doelpunt, wat de wedstrijd leek te beslissen. De Rouches reageerden echter met een goal van Kinsiona en hoopten daarmee nog een punt te behalen. Helaas voor hen lukte dit niet en bij een overwinning kan Virton op gelijke hoogte komen met SL16.