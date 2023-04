Dit is de datum waarop Charleroi-KV Mechelen herspeeld wordt (als het BAS niet anders beslist)

Vanavond staan alle partijen voor het BAS over een beslissing rond de stopgezette match tussen Charleroi en KV Mechelen. Het bondsparket eist een 0-5-nederlaag, maar Charleroi pleit dat de procedures niet gevolgd zijn.

We zijn bijna vijf maanden na datum en er is nog steeds geen zekerheid over hoe de match zal afgehandeld worden. Drie weken geleden besliste de Disciplinaire Raad voor het Profvoetbal dat de match herspeeld moest worden, waarop het bondsparket en KV Mechelen naar het BAS trokken.

Vanavond om 18u wordt de zaak voor het BAS gebracht. Er zullen ook vertegenwoordigers van Westerlo, Anderlecht, Cercle en OHL aanwezig zijn, die zich benadeelde partij stelden.

Als het BAS de beslissing van het DPR niet verandert, is er ook al een datum bekend voor de te herspelen match. Die zou plaatsvinden op woensdag 19 april. Da's net voor de 34ste en beslissende speeldag in de reguliere competitie.