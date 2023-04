Ex-speler van KAA Gent haalt de finale van de Franse beker

Brecht Dejaegere heeft met Toulouse de bekerfinale in Frankrijk gehaald. In de halve finales speelde hij tegen Annecy.

In de halve finales van de Franse beker speelde Toulouse op het veld van Annecy, een club uit de Ligue 2 die onderweg Marseille uit de beker knikkerde. Op papier had Toulouse dus een goede kans om de finale te bereiken.

Diep in de 1e helft opende Toulouse de score. Aboukhlal kopte een voorzet van Van den Boomen binnen, maar net voor de rust stond het alweer gelijk. Bosetti scoorde vanop de strafschopstip.

Na de rust had Toulouse met Annecy zijn handen vol. Annecy had enkele kansen om op voorsprong te komen, maar het was Toulouse die via Chaïbi op voorsprong kwam. In de blessuretijd kwam Annecy via Dion langszij, maar die werd vanwege buitenspel afgekeurd. Het bleef 1-2.

Zo mag Brecht Dejaegere die bij Toulouse in de basis stond en 20 minuten voor tijd gewisseld werd, naar de finale van de Coupe de France. De finale wordt op 29 april tegen Nantes in het Stade de France in Parijs gespeeld.