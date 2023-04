Na het racisme-incident met Romelu Lukaku: Memphis Depay doet een oproep

Memphis Depay heeft via Instagram een oproep tegen racisme gedaan. "Het is tijd", schreef hij bij een foto van een vierende Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku kreeg dinsdag tegen Juventus rood nadat hij na zijn gelijkmaker zijn vinger voor de mond hield en naar de Juventus-aanhang saluteerde. Ook werd Lukaku daarvoor een wedstrijd geschorst.

Memphis Depay viert al langer zijn goals met een boodschap. Hij steekt zijn vingers in de oren en doet zijn ogen dicht. "Blind en doof voor de wereld, maar nooit voor racisme!", schreef hij op Instagram. Daar voegde hij een foto van een vierende Lukaku aan toe.

Ook had Depay nog een extra boodschap: "Het wordt tijd dat alle atleten zich met elkaar gaan verbinden, zodat we deze ziekte kunnen aanpakken zoals het hoort. Als we eenmaal samenkomen, kunnen we dingen echt veranderen omdat al die zakelijke instanties het niet voor ons gaan doen."

Memphis Depay (@memphisdepay)