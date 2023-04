Supporters van Seraing geloven er niet meer in en trekken met 0 naar Brugge

Club Brugge kan Seraing definitief richting play off 2 duwen als het de Luikenaars niet laat winnen in Jan Breydel. De Seraing-supporters geloven alvast zelf niet meer in een miraculeuze redding.

Vorig jaar degradeerde Beerschot rechtstreeks uit de Jupiler Pro League. Seraing moest na één jaar in 1A barrages spelen tegen RWDM, de tweede uit 1B Dankzij een 0-1 overwinning in Brussel en een 0-0 gelijkspel in het eigen stadion wisten ze zich te handhaven in 1A.

Een jaar later lijkt zo'n scenario er niet in te zitten en zit het roemloze avontuur van Les Métalos er bijna op. De supporters geloven er alvast niet meer in.

Ziet u dat vak rechtsboven op de foto van dit artikel, gevuld met vuurpijlen? Dat is het vak voor de uitsupporters in het Jan Breydelstadion. In onderstaande foto kan u zien hoe het vak eruitziet tijdens Club Brugge-Seraing en hoeveel supporters er op vrijdagavond de verplaatsing gemaakt hebben vanuit Seraing naar Brugge... 0.

Zijn de supporters van Seraing gestraft of hebben die gewoon echt 0 uitsupporters? #cluser pic.twitter.com/cAAMfME8lE — Jonathan Charpentier (@Timmermator) April 7, 2023

De reden daarvoor is niet al te ver te zoeken. De politie van Brugge legde de supporters namelijk een combi-regeling op. Daar er bij Seraing geen bus voorzien was om dit te organiseren, heeft geenenkele supporter de verplaatsing kunnen maken