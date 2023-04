Mike Trésor totaal niet te spreken over rol van scheidsrechter bij eerste goal van Standard

Standard won met zondag met 2-0 van Racing Genk. Bij Racing Genk waren ze niet te spreken over de scheidsrechter bij de eerste goal van Standard.

Racing Genk domineerde het eerste halfuur, maar kon zijn kansen niet afmaken. Na een halfuur bracht Zinckernagel Standard op voorsprong, op het moment dat Genk even met z'n tienen stond door de blessure van Cuesta. Sadick stond op dat moment al te wachten om in te vallen.

Zo'n vijf minuten later verdubbelde Zinckernagel de score vanop de stip. Het bleef bij 2-0, ondanks dat er nog enkele goede kansen kwamen voor Racing Genk.

Wissel had veel eerder moeten gebeuren

Assistkoning Mike Trésor was niet te spreken over de scheidsrechter na de wedstrijd. "We domineerden de wedstrijd tot het eerste doelpunt en de fout van de scheidsrechter", zei hij bij Eleven Sports.

"De wissel van Cuesta had veel eerder moeten komen toen de bal een of twee keer uitging", aldus Trésor. "Het was een ingewikkelde wedstrijd met veel intensiteit en duels. We kregen in de tweede helft nog kansen, maar werden niet beloond", zei hij nog.