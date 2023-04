Dante Vanzeir komt met duidelijk statement na racisme-incident in MLS

Dante Vanzeir ligt in de Verenigde Staten zwaar onder vuur voor een mogelijk incident van racisme tegen een tegenstander.

De MLS stond afgelopen weekend op zijn kop, met Dante Vanzeir in het oog van de storm. Hij zou zich racistisch uitgelaten hebben tegen een tegenstander. De wedstrijd lag meer dan twintig minuten stil, maar werd uiteindelijk toch afgewerkt.

In een statement op de kanalen van zijn team New York Red Bulls heeft Dante Vanzeir, die begin dit jaar vertrok bij Union SG, zich uitgelaten over het voorval.

“Ik wil me oprecht verontschuldigen richting de spelers van San Jose Earthquakes. Ik wil alles doen wat ik kan om deel uit te maken van de verandering die in onze sport en in de hele wereld moet gebeuren. Ik wil me ook excuseren bij mijn ploegmaats, stafleden, de club en de fans. Ik heb een fout gemaakt en zal de nodige stappen ondernemen om te groeien”, klinkt het.

“Ik accepteer de volledige verantwoordelijkheid van mijn acties. Hoewel het niet de bedoeling was om met mijn taalgebruik iemand te kwetsen of te beledigen. Ik weet dat ik het toch gedaan heb. Sorry. Ik accepteer elke mogelijke schorsing, boete die door de Major League Soccer en de club wordt opgelegd. Ik wil deze kans gebruiken om mezelf te verbeteren, na te denken en samen te werken met organisaties, die racisme aanpakken.”