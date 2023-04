Filip Joos over het mogelijke racisme-incident met Dante Vanzeir: "Dit vind ik heel vreemd"

Dante Vanzeir ligt onder vuur. Mogelijk zou hij in de MLS een racistische opmerking naar de tegenstander gemaakt hebben.

Afgelopen weekend speelden de New York Red Bulls thuis tegen de San Jose Earthquakes. Dante Vanzeir stond in de basis, maar na de rust gingen poppen aan het dansen. Vanzeir zou het n-woord gebruikt hebben en kreeg enkele spelers van San Jose tegen zich. De wedstrijd werd ook 20 minuten stilgelegd.

Vanzeir heeft ondertussen al een onderzoek aan zijn been. De MLS en zijn eigen club New York stelden immers een onderzoek tegen de mogelijke racistische opmerking van hem in.

In Extra Time kwam het incident ter sprake. Filip Joos stelde zich vragen bij het gedrag van Vanzeir. "Als het het niet zou gedaan hebben, vind ik het vreemd dat hij zijn onschuld nog niet heeft uitgeschreeuwd", aldus Joos. "Maar als hij het wel gedaan zou hebben, vind ik het goed dat Vanzeir nog niet op het incident heeft gereageerd."

Franky Van der Elst was wat van het incident geschrokken. "Ik ken hem een beetje van de nationale U19 en voor mij zou het me verwonderen als hij dat gedaan zou hebben."

"En het is voor Vanzeir ook zeer vervelend", sloten Van der Elst en Aster Nzeyimana het gesprek af.