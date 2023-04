Gaat het circus gewoon door? Charleroi reageert op BAS-uitspraak én overweegt extra stappen

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport besliste vandaag dat de wedstrijd tussen Sporting Charleroi en KV Mechelen niet zal worden herspeeld. De Henegouwers hadden uiteraard op een andere uitkomst gehoopt. Al gooien ze de handdoek niet in de ring.

KV Mechelen krijgt van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport de drie punten. Maar dat is niet alles: Sporting Charleroi krijgt ook meteen een wedstrijd achter gesloten deuren aan de broek. "We hebben akte genomen van de beslissing", klinkt het bij de Zebra's.

"Maar we maken ons zorgen over enkele overwegingen waarop de beslissingen zijn gebaseerd", geeft Charleroi zich niet gewonnen. "Het BAS liet weten dat de situatie in het stadion tussen de twee fases in de eerste en tweede helft niet was verbeterd. Dat lijkt ons niét juist."

Verdere stappen?

Met andere woorden: de kans bestaat dat het laatste woord nog niet gezegd of geschreven is. "We geven onszelf de tijd om de beslissing te bekijken", besluit Charleroi. "Het is dus mogelijk dat we overwegen om verdere stappen te zetten."